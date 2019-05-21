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Fransa'nın, Türkiye maçı kadrosu açıklandı

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran’da A Milli Futbol Takımımızla karşılaşacak olan Fransa’nın kadrosu açıklandı.

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran'da A Milli Futbol Takımımızla karşılaşacak olan Fransa'nın kadrosu açıklandı.


Fransa'nın, A Milli Takımımızla oynayacağı EURO 2020 Eleme Grubu maçının aday kadrosu açıklandı. H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Horozlar, 2 Haziran'da Bolivya ile hazırlık maçı oynadıktan sonra 8 Haziran'da Konya'da A Milli Futbol Takımımız ve 11 Haziran'da Andorra ile karşılaşacak.


Türkiye - Fransa maçı, 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.


Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:



Kaleci: Areola, Maignan, Lecomte, Lloris



Defans: Digne, Mendy, Varane, Dubois, Pavarad, Zouma, Leglet, Umtiti



Orta Saha: Kante, Pogba, Matuidi, Sissoko, Ndombele



Forvet: Ben Yedder, Griezmann, Thauvin, Coman, Lemar, Giroud; Mbappe

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