Fransız hakem Hamel, hayatını kaybetti

Fransa'nın en tecrübeli hakemlerinden biri olan Johan Hamel, antrenman esnasında geçirdiği felç sonrası 42 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız Elit Futbol Hakemleri Birliği (SAFE), 42 yaşındaki hakem Johan Hamel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Edinilen bilgiye gören dün akşam saatlerinde antrenman sırasında felç geçiren Hamel, hayatını kaybetti. Fransız hakem, en son Ligue 1'de 6 Kasım'da oynanan Lille - Rennes karşılaşmasını yönetmişti.

Johan Hamel, bu sezon Fransa Ligue 1'de 9, Ligue 2'de ise 1 mücadelede görev almıştı.