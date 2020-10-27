Fransız sanatçının "yardımlaşma zinciri" Haliç'te

Fransız sanatçı Saype'nin "Beyond Walls" projesinin 8'inci ayağı İstanbul oldu. Saype adıyla tanınan Guillaume Legro isimli sanatçı, birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı simgelemek için Haliç'te çimenlerin üzerine tokalaşmış el sembolünü çizdi. Dev eser drone ile havadan görüntülendi.

Fransız sanatçı Saype´nin geçen yıl başlattığı "Beyond Walls" projesinin 8'inci eserini İstanbul'da yaptı. Daha önce Avrupa ve Afrika kıt'alarını buluşturan Saype, bu kez de Avrupa ve Asya'yı kavuşturmak için İstanbul'u seçti. Sanatçı Haliç'te bulunan 6 bin 300 metrekareden oluşan platform üzerine birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı simgeleyen iç içe geçen, tokalaşmış elleri çizdi. Dev eser drone ile havadan da görüntülendi.