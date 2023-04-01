Fredrik Midtsjö ilk golünü attı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö, Adana Demirspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, takımın ilk golünü Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö kaydetti. Maça yedek başlayan Midtsjö, 74. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan 29 yaşındaki futbolcu, ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Yaz transfer döneminde takıma katılan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla da ilk gol sevincini yaşadı.

Norveçli futbolcu, bu sezon 15'i Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 resmi maçta görev aldı.