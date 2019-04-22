Freni boşalan 11 tonluk kamyon 200 metre sürüklenip boşluğa uçtu

Arnavutköy'de park halinde bulunan 11 tonluk kargo kamyonunun bir anda freni boşaldı. Yaklaşık 200 metre geri geri hızla giden kamyon yol kenarındaki boşluğa uçtu. Olay anında yolun boş olması faciayı önledi.

Kaza, saat 10.45'te Arnavutköy Ömerli Mahallesi Terme Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 11 tonluk kargo kamyonunun şoförü, aracın motor kısmındaki arızayı gidermek için aracın ön kısmına geçip motor kaputunu açtı. Bu sırada kamyonun frenleri boşalınca 11 tonluk kamyon birden bire geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 200 metre geri geri hızla yokuş aşağı giden kamyon önce kaldırıma çıktı daha sonra da yol kenarında bulunan boşluğa uçtu. Kamyon yokuş aşağı hızla indiği sırada yolun boş olması faciayı önledi.

Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş, “Çöp bidonlarının orada tamir ediyordu. Havası boşalmış, hava dolunca da kampanalar açıldı ve kayıp geldi buradan aşağı düştü. O sırada yol boştu, gelen giden kimse yoktu. İçinde şoför yoktu” dedi.

Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Dorsesi boş olan 11 tonluk kamyon yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu uçtuğu yerden çıkarıldı.