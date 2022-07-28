Freni boşalınca ortalık karıştı

Yaklaşık 100 metre kayan kamyonet bir araca çarpıp yeşillik alana uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saniyeler önce caddede seyreden sürücüler ise ölümden döndü.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 YK 1015 plakalı kamyonetle semtteki bir sokağa gelen sürücü Hikmet Ertürk (38), molozları kasaya yükledi. Ertürk ve iş arkadaşı Hüseyin Kahraman (61) araca binerek yokuş aşağıya geri manevra yapmak istedi. Sürücü birkaç metre geri gittikten sonra kamyonetin frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç süratli şekilde yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra 61 OF 0188 plakalı otomobile çarpıp yeşillik alana uçtu.

Sürücü ve arkadaşı yaralı kurtuldu

Kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki sürücü Ertürk ve Kahraman hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüler caddede seyrettikten saniyeler sonra kamyonet süratle kayıyor. Otomobile çarpan kamyonet ardından yeşillik alana uçuyor. Vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Sürücüler saniyelerle kurtuldu, ortalık karıştı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne Devriye Ekipler Amirliği ile Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kamyonet kepçe yardımıyla bulunduğu yerinden çıkartıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.