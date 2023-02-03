İhlas Haber Ajansı

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FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araba taşıdılar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi.

İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.


FSM Köprüsü Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına atılmış Tofaş marka araç şaşkınlığı sebep oldu. Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan Tofaş marka araç akıllara geldi.

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