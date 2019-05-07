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FSM Köprüsü'nden atlayan şahsın durumu ağır

Öğle saatlerinde aracıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gelen şahıs, aracından inerek kendini köprüden aşağı attı.

Öğle saatlerinde aracıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen şahıs, aracından inerek kendini köprüden aşağı attı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nin çalışması sonucu ulaşılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken müdahalenin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Saat 12.00 sıralarında aracıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen 35 yaşlarındaki Recep Ç., köprünün üzerinde aracından inerek denize atladı. İstanbul Boğazı sularında kaybolan şahsa ulaşmak için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik botlarıyla Boğaz'da bir süre devam eden çalışmalar sonucunda ulaşılan Recep Ç., Anadolu Hisari ile Kanlıca arasında Körfez mevkiindeki bir işletmenin iskelesine çıkarıldı. Durumu ciddi olan şahsa ilk müdahale burada yapıldı.


İlk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri, şahsı ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı ile müdahalesinin ambulansta da sürdüğü görülürken, şahıs acil olarak Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsa hastanede yapılan müdahalenin devam ettiği ancak durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan durumu öğrenen yakınları, karaya çıkarıldığı noktaya ve hastaneye gelerek şahsın durumunu yakından takip etti.

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