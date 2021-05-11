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FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kameralar yansıd.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kameralar yansıd.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü motosikletiyle kaza geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bomboş köprü üzerinde ilerleyen motosiklet bir anda savruluyor. Motosiklet devrilirken sürücü de köprünün sağ tarafında bulunan balkon bölümüne düşüyor.

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