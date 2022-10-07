Fuar alanından 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketi çalındı

Bakırköy'de düzenlenen bir fuardan stant söküm personeli 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini çaldı. Şahıs yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde 1 Ekim günü saat 19.00'da düzenlenen metal işçilik fuarında, bir iş yerine ait 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde fuar alanında bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda fuar alanında stant söküm personeli olarak görev yapan E.E. isimli şahsın, iş yerine ait gemi maketini bulunduğu yerden aldığı belirlendi. Şüpheli şahıs aynı gün fuar alanında polis ekipleri yakalandı. Çaldığı gemi maketi ise sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.