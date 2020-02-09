İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fuat Çapa ilk maçına çıktı

Kasımpaşa’nın hafta içinde anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig’in 21.

Kasımpaşa'nın hafta içinde anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında takımının başında ilk kez sahaya çıktı.


Kasımpaşa'nın yeni teknik patronu Fuat Çapa ilk resmi maçına çıktı. Lacivert-beyazlıların hafta içinde sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurduğu Fuat Çapa, ligin 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında ilk kez görev aldı.


Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçına çıktığı Galatasaray karşısında şu 11'i sahaya sürdü:


"Fatih, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Meriah, Aytaç, Quaresma, Tarkan, Ndongala, Thiam."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.