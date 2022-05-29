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Fuat Çimen'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, oy sayma işlemlemleri resmi olarak sona ermeden önce Ahmet Nur Çebi’nin yanına gelerek kendisini tebrik etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, oy sayma işlemlemleri resmi olarak sona ermeden önce Ahmet Nur Çebi'nin yanına gelerek kendisini tebrik etti.


Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Resmi olarak açıklanmayan oylama sonucundan önce başkan adayı Fuat Çimen, ailesi ve ekibiyle birlikte seçimi kazanan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına gelerek kendisini tebrik etti. Çebi de, Çimen'e teşekkür etti.

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