Türkiye ve Malta'dan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılar, DEİK ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nda buluştu. Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'nın da katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Türkiye yatırımlarınız için bir cazibe merkezidir” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, Malta Ticaret Odası'nın iş birliği ile “Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı” İstanbul Conrad Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve Malta'nın önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarının bir araya geldiği toplantıda Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açılış konuşmalarını yaptı.

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, karşılıklı ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bizler sadece tanış olmak istemiyoruz. Aynı zamanda ortak olmak, dost olmak istiyoruz. Halklarımızın çıkarı için bunu yapmak zorundayız. Sizleri bir kez daha davet etmek istiyorum, hem özel sektöre hem diğer paydaşlara gelin Malta'daki fırsatları değerlendirin. Malta, Türk yatırımcıları desteklemektedir. Sadece ekonomi anlamında değil aynı zamanda halklarımızın çıkarları açısından da gelin iş birliği yapalım” dedi.

“İkili ticaret hacmimizi yeniden yükseltmeliyiz”

Malta Cumhurbaşkanı Preca'nın ziyaretinin Malta'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Özellikle ikili ticaret hacmimizin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefine uygun olarak harekete geçilmesi, bugün bir kısmı burada bulunan Türk ve Maltalı iş insanlarımızdan en önemli beklentimizdir. Sizlerin de bildiği gibi ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıllarda aslında bu seviyeyi defalarca aşmıştı. Ancak sonraki yıllarda petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle bir daralma yaşandığını görüyoruz. Şimdi bıraktığımız yerden başlamalı, ikili ticaret hacmimizi siz girişken iş adamları sayesinde yeniden yükseltmeliyiz” diye konuştu.

“Ekonomimiz 2002 yılından beri yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyümüştür”

Türkiye'nin son 16 yılda uygulanan politikalar sonucunda sağlam bir ekonomik yapıya ve istikrara kavuştuğunu ve Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam olduğunu belirten Oktay, “Ekonomimiz 2002 yılından beri yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyümüştür. Satın alma gücü paritesine göre 2003 yılında kişi başına düşen milli gelir açısından AB ortalamasının yüzde 35'ine denk gelen gelir seviyemizi, 2017 yılında AB ortalamasının yüzde 66'sına çıkarttık. Finans sektöründe hayata geçirdiğimiz reformlar ile finansal sistemimizi oldukça güçlü bir yapıya kavuşturduk. Türkiye'de Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu, 2018 Kasım ayı itibariyle yüzde 18 seviyesindedir. Bu seviye Basel kriterlerinin oldukça üzerindedir. Türkiye, geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konuma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yatırımlarınız için bir cazibe merkezidir”

Türkiye-Malta arasında ortak çalışma alanlarından bahseden Fuat Oktay, “Türkiye yatırımlarınız için bir cazibe merkezidir. Özel sektörün rahat ve serbest bir şekilde yatırım yapmasını sağlayacak yasal düzenleme ve reformlara büyük önem veriyoruz. Bununla birlikte Uluslararası doğrudan yatırımcıların ülkemizde güvenle ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri ve reformları yapmaya da özen gösteriyoruz. Yatırım Ortamı İyileştirme Reform Programı'nın hayata geçmesi ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar geleceği daha iyi görerek ve çok daha rahat yatırım kararı almaya başlamıştır. İşte bu çalışmalar neticesinde Türkiye, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business) sıralamasında 17 basamak birden sıçrayarak, geçen yıl bulunduğu 60. sıradan 43. sıraya yerleşmiştir. Türk müteahhitlik sektörü Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Dünyadaki ilk 100 inşaat şirketi arasında yedi Türk inşaat firması bulunmaktadır. Daha önce ifade ettiğim sektörlerin yanı sıra, gıda, tekstil ve mobilya gibi alanlar da üreticilerimiz için geniş fırsatlar sunmaktadır. Bunların dışında Türkiye, Savunma Sanayi alanında kamu imkânları ile özel sektörün tecrübe ve dinamizminin birleşmesiyle çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda özellikle savunma ve güvenlik sektörü, Türkiye ile Malta arasında işbirliği geliştirebileceğimiz stratejik alanlar olabilir” şeklinde konuştu.

“Malta'daki toplam doğrudan yatırımlarımız 1,3 milyar doları geçmiştir”

Son yıllarda lojistik, altyapı, finans ve turizm alanlarında Türk şirketleri Malta'da önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Malta'da en fazla yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları'nın Malta'ya yaptığı uçuş sayısını arttırmasıyla birlikte iki ülkenin vatandaşlarını ve iş çevrelerini birbirine yakınlaştırdığını belirten Oktay, “Malta'daki toplam doğrudan yatırımlarımız 1,3 milyar Dolar'ı geçmiştir. Malta'nın ekonomik performansını takdirle izlemekteyiz. Malta, son dönemde özellikle finans ve denizcilik alanında diğer AB üyesi ülkelere göre daha iyi bir seviyeye gelmiştir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan “Küresel Rekabet Edilebilirlik Endeksi 2017-2018 bunun en belirgin örneğidir. Malta'nın hizmet sektöründeki atılımları ve Blokzincir gibi alanlardaki öncü girişimlerini de takdirle izliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın bu ay içinde Blokzincir konusunda özel sektör tarafından geliştirilen bir platforma giren ilk kamu sektörü oyuncusu olması, devletimizin de bu önemli konulardaki gelişmelerde etkin rol oynama isteğine işaret etmektedir” dedi.

“Maltalı yatırımcıları da bu sistemden yararlanmaya ve Türkiye'de yatırımda bulunmaya davet ediyorum”

İki ülke arasındaki yatırımların önemini vurgulayan Oktay, “Malta, 2 milyar dolar sermaye pozisyonu ile Türkiye'den yurt dışına yapılan yatırımlar içerisinde yüzde 5,39'luk paya sahiptir. Bu yatırımların yaklaşık %90'ı bankacılık ve finans geri kalanı ulaştırma ve depolama sektörlerindedir. Gerek Gümrük Birliğinin güncellenmesi, gerek toplumlararası teması artıracak şekilde vize serbestisi konusunda Malta Hükumeti'nin verdiği değerli desteğin Maltalı iş çevrelerince de aynı kuvvetle seslendirilmesi bizim için önemlidir. Biz de Türkiye olarak iş insanlarımızı Malta'da iş ve yatırım imkânlarını değerlendirmeye teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Siz Maltalı yatırımcıları da bu sistemden yararlanmaya ve Türkiye'de yatırımda bulunmaya davet ediyorum. Maltalı yatırımcıların Türkiye'deki fırsatlardan yararlanmaları için önleri açıktır ve kazan kazan anlayışına dayanan iş birliklerini her zaman teşvik etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.