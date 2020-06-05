FUE saç ekiminin saçların daha doğal ve gür olmasında etkisi

Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, FUE saç ekimine dikkat çekti. Kutlar, kimlere saç ekimi yapıldığını, FUE saç ekiminin avantajları ve saç ekimi yapan yerlerin nasıl olması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kutlar, dünya kalite standartlarına uygun saç ekimi için ayrılan özel ameliyathanelerde, deneyimli ve profesyonel ekipler ile işlemleri gerçekleştirildiğini, uzman doktorlar tarafından yapılan muayene ve istenilen kan testleri sonuçları değerlendirildikten sonra saç ekim uygulamasına uygunluğuna göre hizmet sağlandığını söyledi.

Kimler saç ekimi yaptırabilir?

Kimlere saç ekiminin kimlere yapıldığına dair bilgi veren Mehmet Hanifi Kutlar, ''Öncelikle ilk muayene ile saç ekimine gerek olup olmadığı tespit edilir. Saç ekimi uzmanı muayenesinde saç köklerinin yaşadığını veya geçici bir dökülme yaşanıldığını tespit ederse saç köklerini güçlendirecek tedavilerle çözüm arayacaktır. Yaşa, hormonlara ve ailesel kalıtıma bağlı olarak saçı dökülen kişilerde saç ekimi uygulanmaktadır. Bununla birlikte; yanık sonucu saç ya da kaşlarda oluşan çıplak alanlara, estetik operasyon sonucu ve hastalık sebebiyle saç dökülmesi oluşan saçsız alanlara saç ekimi uygulanabilir. Sağlıklı her birey saç ektirebilir. Yaş veya saçın yapısı saç ekimi için kısıtlayıcı bir özellik değildir. Mevcutta bulunan ve donör olarak kullanılacak sağlıklı saç köklerine sahip olmak gereklidir. Saç ekimi cerrahi bir girişim olmamasına rağmen uygulanacak işlemler için kan testi yapılmaktadır. Kalp, Şeker Hastalıkları, Karaciğer Yetmezliği, Tansiyon ve Böbrek Yetmezliği gibi hastalıklara sahip kişiler saç ekimi yaptıramazlar'' dedi.

Saç ekiminde uygulanan FUE yöntemi

Saç ekiminde FUE yöntemini anlatan Kutlar, ''FUE yönteminde saç kökleri lokal anestezi altında özel uçlu 0,6mm - 0,8mm çaplı sıyrıklar oluşturan mikro punchlarla ile tek tek alınarak saçsız alanlara, doğal saç çıkış açısı ve yönü dikkate alınarak yerleştirilir. Toplanan greftlerde yaklaşık 2-3 adet saç kökü bulunur. Ortalama bir seansta 4 bin-6 bin greft yani 8 bin 12 bin adet saç kökü elde edilir. Ekim süresi açıklık alanın genişliğine göre 5 ile 7 saat arasında değişmektedir. Saç ekiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri hastane ve ameliyathane koşullarında uygulanıyor olmasıdır. Saç köklerinin ekileceği bölge daha önceden işaretlenerek belirlenmiştir. Bu bölgeye kanal açılarak saç kökü büyüklüğü ve yönüne göre ekimi yapılmaktadır. Elde edilen kök sayısına ve açıklığa bağlı olarak santimetrekare başına 50 - 60 saç kökü ekmek mümkündür'' şeklinde konuştu.

Kutlar sözlerine şöyle devam etti: ''Saç ekiminden sonra sonuçların tam olarak görülme süresi FUE yöntemi saç ekiminde iyileşme süresi çok hızlıdır. İlk 1 haftalık süreçte dış temastan korunmak gerekir. Bunun için bandaj kullanılarak pansuman yaptırılır. Özel losyon ve şampuan ile yıkama işlemine ilk 10-15 günlük süreçte devam edilir ve sonrasında normal şampuanlar kullanılabilmektedir. Saç Ekimi sonrası ilk 1 aylık süreç içerisinde dökülmeler yaşanabilir. En iyi oluşum 6'ncı aydan itibaren başlar ve 1 yıl sonrasında saçlarınız en doğal ve gür haline ulaşacaktır''.

FUE saç ekimi avantajları

FUE saç ekimi avantajlarını açıklayan Kutlar, ''Donör alandan doku çıkarılmadan sadece saç kökleri çıkartılır. Donör alanda kesi yapılmaz sadece saç köklerinin alındığı alanda 1 milimetreden küçük çapta sıyrıklar olur. FUE tekniği ile donör alandan alınan saç kökleri sakal, kaş ve bıyık ekimi için kullanılabilir. Alım işleminde 6 bin kadar saç kökü alınabilir ki bu köklerin her birinde 2-3 saç teli bulunur. FUE saç ekimi yöntemi ile sık aralıklarla saç kökleri yerleştirilir. Saçların daha doğal ve gür olmasını sağlar. FUE yöntemi ile doku ve his kaybı yaşanmaz. Lokal anestezi ile yapılan işlemde ve sonrasında ağrı hissedilmez'' diye konuştu.