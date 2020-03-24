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Fulya Terim, Türkiye'ye döndü

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD’den Türkiye’ye döndü.

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından ABD'nin Miami kentinde bulunan eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus'ta bulunan özel hastaneye geçti.

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