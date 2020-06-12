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Furkan Safi: “Elimizden geleni yapacağız”

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Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren Payasspor'da 25 yaşındaki futbolcu Furkan Safi, ligin kalanında takımı yukarıya çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Lig 2. Grup'ta geride kalan 26 haftada 22 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Payasspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Furkan Safi, ligin kalanında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Futbola Rize'de başlayan ve bu sezon Payasspor için ter döken Furkan Safi, forma giydiği 14 maçta 1 gol attı. Ligin kalanında takımı kümede tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Safi, kalan maçlarda maksimum puan toplayacaklarını ifade etti.

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