Futbol dünyası, Türkiye Futbol Vakfı'nın düzenlediği iftarda bir araya geldi

Türkiye Futbol Vakfı'nın (TFV) geleneksel iftar organizasyonu, bu yıl da Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getirdi.

TFV Başkanı Engin Verel yönetimiyle ve TFV Başkan Yardımcısı Ulvi Erim'in ev sahipliğiyle Üsküdar'da bir otelde gerçekleşen iftar programına, UEFA 1. Asbaşkanlığı, FIFA İcra komitesi üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı yapan uluslararası spor adamı Şenes Erzik, Türk futbol hakemliğinin önemli isimlerinden Ertuğrul Dilek, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF tarihinin ilk kadın yönetim kurulu üyesi İdil Karademirlidağ Suher ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Aksu ile Murat Şahin, Lütfü Arıboğan ve Şekip Mosturoğlu, Yalçın Karadeniz gibi spor yöneticilerinin yanı sıra, eski futbolculardan Cemil Turan, Şenol Ustaömer, Zafer Tüzün, Cem Pamiroğlu, Recep Çetin ve Nejdet Ergün katıldı. Ayrıca Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Samet Aybaba ve Ömer Kaner gibi teknik direktörler de iftar programına katılan isimler arasındaydı.

Engin Verel: “TFV ilk günkü heyecanla görev yapıyor”

Etkinlikte konuşma yapan TFV Başkanı Engin Verel, “Türk Futbol Vakfı 1995'den günümüze, Türk futboluna hizmet verme yarışı içinde. Onursal Başkanımız Şenes Erzik döneminde kurulan TFV, Türk futboluna ve futbol ailesinin tüm katmanlarına destek verdi, vermeye de devam edecek. Özellikle pandemi süreci her kurumu olduğu gibi bizi de derinden etkiledi. Ancak, biz yeniden görev ve projelerimizi, ilk günkü heyecanımızla gerçekleştirme adına hazırız. Bu gece aramızda bulunan siz sevgili dostlar, futbol ailemizin değerli bireyleri, iftar organizasyonumuza gelerek bizlere olan sevgi ve güvenlerini gösterdiniz. Siz tüm katılımcılara gönül dolusu teşekkür ediyorum” dedi.

Ulvi Erim'e plaket sunuldu

Bu arada TFV Başkanı Engin Verel, geceye ev sahipliği yapan TFV Başkan Yardımcısı Ulvi Erim'e bir plaket takdim etti. Ulvi Erim, aldığı plaket sonrasında yaptığı kısa konuşmada, “Vakıf olarak Türk futboluna hizmet veren her bireyin iyi ve kötü günlerinde yanında olmak için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Bu uğurda taşın altına elimizi sokmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yönetim olarak ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik tablosu da bunun en önemli kanıtıdır” ifadelerini kullandı.