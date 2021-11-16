Futbol kulüplerine Blockhain ve Fan Token eğitimi verildi

com'un iş birliğiyle futbol kulüplerine Blockchain ve Fan Token eğitimi verildi.

com, değişen ve dijitalleşen spor ekosistemi içerisindeki son trendleri, dijital para ve dijital varlıklar başta olmak üzere kulüplere yeni gelir oluşturacak iş modellerine dair futbol kulüplerinin profesyonellerini bilgilendirmek adına "Blockchain Dünyası ve Spor" isimli online eğitimi organize etti. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'ın sunumu ve katılımı ile gerçekleşen eğitime bazı kulüp profesyonelleri fiziki katılım sağlarken, İstanbul dışındaki kulüplerin profesyonelleri de online olarak katılım sağladı.

com'un dijital dünya ve spor ekonomisi ile ilgili eğitimleri ilerleyen günlerde de devam edecek.