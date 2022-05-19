Futbol menajeri Şahan mesleğinin zorluklarını anlattı

Ünlü futbolcu Olcay Şahan'ın ağabeyi Osman Şahan, futbol oynamanın verdiği deneyimlerin ardından futbol menajerliği yapmaya başladı. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Osman Şahan, mesleğin zorluklarından bahsederek hedeflerinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Kayseri'de dünyaya gelen ve genç yaşlarda futbol oynamaya başlayan Osman Şahan, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımının da formasını girdi. Profesyonelliğe adım atacağı esnada geçirdiği büyük bir sakatlık nedeniyle futbol kariyerine veda etmek zorunda kalan Osman Şahan, daha sonra futbol oynamanın verdiği deneyimler ile meslek hayatına menajer olarak devam etmeye başladı. Mesleğinin ilk yıllarında küçük işlere imza atıp isimsiz transferler yapan Şahan, daha sonra büyük transferler gerçekleştirerek adından söz ettirmeyi başardı.

Kardeşi Olcay Şahan'ın da menajerliğini üstlenen Osman Şahan, 10 yıl boyunca kardeşini temsil etti. Olcay Şahan'ın meslek hayatındaki önemli adımlarda hep yanında olan Osman Şahan, onun Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımlar da dahil olmak üzere diğer transferlerinde de yer aldı. Almanya'da ve Türkiye'de birkaç transferi daha yapan başarılı menajer Şahan, profesyonel olarak 15 yıldır çalışıyor. Şu anda Almanya'nın en büyük menajerlik ajansı ile çalışan Şahan, Bundesliga'da bazı futbolcu ve teknik direktörlerin de temsilciliğini yapıyor.

İçinde bulunduğu meslek dalını büyük bir tutku ile gerçekleştiren ve bu alana yeni yönelenlere örnek olan futbol menajeri Osman Şahan, “Elbette her çalışma hayatı beraberinde yoğun günleri de getirecektir. Fakat bu mesleğin içinde yer alırken gündüzün ve gecenin birbirine karıştığını belirtmeliyim. Bundan dolayı kendinize ve özel hayatınıza vakit ayırmak bazı zamanlarda oldukça zor oluyor. Ayrıca bu işte yer alanların son derece dikkatli ve önsezilerinin kuvvetli olması gerekiyor. Böylece temsil edilen kişinin geleceği hakkında iyi işler çıkarmaya çalışırken onun için en doğru seçimleri sezinleyebiliyor ve çalışmalarınızı bu yönde tutabiliyorsunuz. Bunu başarabilmek ise çok çalışmak ve araştırmacı olmaktan geçiyor. Sıkı bir disiplin ile kendi sınırlarınızı belirleyebilir, onu aşmak için gayret edebilir ve menajeri olduğunuz kişinin meslek hayatında önemli bir rol oynayabilirsiniz. Hayatta yaşanan büyük zorlukların aslında sükseye sahip günlerin değerini daha iyi anlamak için var olduğunu da eklemeliyim” dedi.