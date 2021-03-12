Futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti

Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş'ta futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın'a koştu.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş; Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular Teknik Direktör Sergen Yalçın'a koştu. Gaziantep FK mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Başakşehir deplasmanında karşılaşmayı tribünden takip eden Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca oldukça heyecanlıydı. Maçın bitimiyle birlikte saha içinde toplanan siyah-beyazlı futbolcular, Sergen Yalçın'ın bulunduğu locaya giderek teknik direktörlerini alkışladı. Sergen Yalçın da oyuncularının bu jesti karşısında ellerini kaldırarak oyuncularını kutladı.