Futbolseverler için hafta sonu heyecan dolu geçti

Hafta sonunda Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve İngiltere Federasyon Kupası'nda 4 dev mücadele oynandı. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe karşısında 3-0 kazanırken, Barcelona da konuk olduğu Atletico Madrid'i 1-0'la geçmeyi başardı. Milan-Roma maçında kazanan çıkmazken, İngiltere Federasyon Kupası'nda ise Manchester City, Chelsea'yi 4-0 mağlup etti.

Futbolseverler hafta sonu Spor Toto Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve İngiltere Federasyon Kupası'nda 4 önemli müsabakanın heyecanını yaşadı. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte, İrfan Can Kahveci 86. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray, 39 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.

Barcelona liderliğini sürdürdü

La Liga'nın 6. haftasında, Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın galibiyet golünü 22. dakikada Ousmane Dembele attı. Katalanlar bu sonucun ardından, puanını 41'e çıkartarak, Real Madrid'in 3 puan önünde liderliği devam ettirdi. Atletico Madrid 27 puanla 5. sıraya geriledi.

Diğer yandan eski futbolcu Arda Turan, karşılaşmayı Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden takip etti.

Roma puanı son dakikalarda kurtardı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3. dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtardı. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı. Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sırada bulunuyor. 31 puana sahip Roma ise 6. basamaktaki yerini korudu.

Kupada kazanan Manchester City

İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur'da Manchester City, Chelsea'yi konuk etti. Mahrez'in 23 ve 85, Alvarez'in 30, Foden'ın da 38. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Manchester City, tur atladı. City, 4. turda Oxford - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.