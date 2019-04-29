Future Lab, geleceğin teknolojilerini Türkiye'de geliştirecek

Vodafone ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), geleceğin teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi için güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliğiyle 'İTÜ Vodafone Future Lab'de, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje grupları, yeni teknoloji çözümleri geliştirebilecek.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone ile İstanbul Teknik Üniversitesi, güçlerini birleştirerek Türkiye'nin dijital geleceği için el ele verdi Alanında bir ilk olan akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab'de, Vodafone'un IoT ve 5G'de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Merkezde ayrıca, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje gruplarının geliştireceği yeni teknoloji çözümleri de Vodafone'un desteğiyle ürüne dönüştürülecek ve bu ürünler dünyaya ihraç edilebilecek. GSM operatörünün İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere'den sonra Türkiye'de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıdığı belirtildi.

İTÜ Bilgi Teknolojileri Merkezi'nde bulunan ‘İTÜ Vodafone Future Lab 'in resmi açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ''Yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden bir olmak için her daim çalışmaya devam ediyoruz. Bu alanda en önemli gördüğümüz çalışmalardan bir tanesi; tüm dünya ile eş zamanlı olarak 5G teknolojisini kazandırmak. 5G ve ötesi teknolojilerde tüm verilerin merkezde toplanıp işlenmesi yerine, verinin son kullanıcıya en yakın noktadaki sunucularda işlenerek daha hızlı ve daha etkin geri dönüş sağlanması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli ürün hizmetlerini, tüketicilerimize en iyi, en doğru ve en kısa zamanda sunmak, iletişim teknolojilerinin yanı sıra ticaretin her boyutunda teknolojiyi yakından takip eden firmaların için aslında bunu büyük fırsat olarak görüyoruz. ULAK milli baz istasyonumuz, halihazırda bakanlığımızca yürütülen evrensel hizmet projesi kapsamında 500'den fazla sahada aktif olarak kullanılmakta. 5G teknolojisiyle birlikte dikey ve yatay sektörlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve donanım ürünlerinin Ar - Ge'sinin ve üretiminin ülkemizde yapılması, ülkemizin teknolojiye ve inovasyona dayalı kalkınmasında önemli bir rol alacağını düşünüyoruz. Bugün burada Vodafone Türkiye, 30'dan fazla geleceğin teknolojisini bugünden sergiliyor. Sadece bu teknolojileri sergilemekle kalmıyor; hem Ar-Ge yükümlülükleri hem de yerli malı yükümlülükleri çerçevesinde 5G Vadisi ile ilgili burs programı dahil olmak üzere Future Lab bünyesinde doktora öğrencilerimizi destekliyor. Doktora öğrencilerimizin yerli mühendislerce geliştirmiş olduğu çözümleri de burada sergiliyor'' şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Karaca: ''Future Lab, yeni nesil teknolojiler konusunda öğrenci ve öğretim üyelerine çalışma fırsatı oluşturacak''

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Future Lab açılışında yaptığı konuşmada 3'üncü nesil üniversite hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli bir adımı daha gerçekleştirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Karaca, Future Lab'da; IoT, VR ve yapay zeka alanındaki yeni nesil teknolojilerle araştırmacıların buluşacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

''Akıllı teknoloji üssümüz hem Vodafone'un mevcut teknolojilerinin tecrübe edilebildiği bir laboratuvar, hem de burslu lisansüstü ve lisans öğrencilerimizin neredeyse tamamı yerli paydaşlarla proje geliştirdikleri bir inovasyon merkezi olacak. Future Lab aslında eğitim alanında da yeni bir dönemin ve dönüşümün de habercisi. Belki günümüz keşifleri ahşap gemilerle yapılmıyor ama karşımızda bir kez daha 'Yeni bir Dünya' var. Future Lab'deki araştırmacılarımız buraya henüz ayak basmış öncüler olarak, yeni bir dünyanın sunduğu olasılıkları keşfetmek için var''.

''Amacımız, Türkiye'deki firmaların geleceğini ve Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa etmek''

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise şöyle konuştu: ''250 yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İTÜ ile işbirliği halinde Future Lab'ın açılışına imza attık. Birlikte Türkiye'deki 30'dan fazla iş ortağımızla bir araya gelerek ve İTÜ ile işbirliği yaparak Türkiye'deki işletmeler için önemli çözümler geliştiriyoruz. Navigasyon alanından tutun da hız kontrolüne, akıllı park çözümlerinden tutun da akıllı ışıklandırma sistemlerine kadar pek çok alanda çözümler geliştiriyoruz. Amacımız, burada geliştirdiğimiz teknolojileri hayata geçirerek Türkiye'deki firmalara tanıtmak, Türkiye'deki firmaların iş yapış biçimlerini nasıl geliştirebileceklerini ortaya koyarak Türkiye'deki firmaların ve Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa etmek. Teknoloji dünyası hızlı şekilde gelişiyor ve Türkiye'nin bu yarışta en önde olması çok önemli. Future Lab gibi yerler, teoriyi ve pratiği bu anlamda bir araya getirerek teknolojinin gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Bu durum firmaların teknoloji kullanma anlamında teşvik edecektir. Çünkü yaptıkları her faaliyette yüzde 20 ila 30 arasında verimlilik sağlayarak onlara nasıl katkı sağlayacağını gösterecek. İTÜ ile yaptığımız bu işbirliğinden dolayı çok heyecanlıyız. Herkesi buraya davet etmek istiyoruz''.

''Yerli yazılım firmalarıyla birlikte işbirliği içinde çalışıyoruz''

Laboratuvar hakkında bilgi veren Meltem Bakiler Şahin, ''Future Lab, aslında geleceğin dünyasını günümüze taşıyor. Firmalar burada dijitalleşme yolculuğunu yaşasınlar, teknolojiye elleriyle dokunabilsinler ve hayal kurabilsinler diye bu projeyi hayata geçirdik. Aynı zamanda 20'nin üzerinde öğrenci burada burslu olarak çalışıyor. Hem Türkiye'de teknolojiyi geliştirmek hem de teknolojiyi yurtdışına ihraç etmek için İTÜ ile birlikte bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin içinde birçok farklı alan var. Bu alanlarda işbirlikleri ile çalışıyoruz. Yerli yazılım firmalarıyla birlikte işbirliği içinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde birçok projeyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Öğrenciler laboratuvarda çalışmaya başladı. Özellikle doktoro ve master alanında yeni teknolojiler geliştirme konusunda odaklı çalışmalar yürütüyorlar. Önemli olan kısmı ise bunların ticaret anlamında uygulanabilir modeller olması. Hem ticareti hem de işbirliğini birleştirerek akademik gelişmeleri iş hayatında da uygulama hedefindeyiz'' dedi.

Future Lab'in kapısı Türkiye'nin tüm işletmelerine açık

Kurum ve şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojisinin getireceği yeni dünyayı daha yakından inceleme imkanı sunan Future Lab; Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı sahadan oluşuyor. Deneyimlenebilecek inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red Kontrol gibi çözümler yer alıyor.

5G odasında örnek vakalar sergileniyor

Merkezde GSM operatörünün müşterisi olsun olmasın tüm işletmeler; Vodafone'un hayata geçirdiği inovatif ürün ve servislerini deneyimleyebilecek. 5G odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere getireceği örnek vakalar sergilenecek. Vodafone Türkiye, dijital iş ortakları için Future Lab'de düzenlediği İnovasyon Çalıştay Günleri ile de ihtiyaca özel tasarladığı inovatif çözümler ile işletmelerin işlerini güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam edecek.