G-SHOCK Touch Turkey Tour Bursa'da başladı

G-SHOCK Touch Turkey Tour, Dünya Parkur Günü kutlamalarıyla Bursa'da başladı. 2 gün sürecek etkinliğin ilk gününde 116 kişi katılım sağladığı belirtilirken, yarın gerçekleşecek final müsabakalarında ilk 10'a giren isimler 14 Temmuz'da gerçekleşecek Türkiye Finali'ne direkt katılım hakkı elde edecek.

G-SHOCK Touch Turkey Tour ilk etap mücadeleleri Bursa'da başladı. 2 gün sürecek etkinliğin ilk gününde yarışmaya 116 kişi katıldığı bildirilirken, etkinliğin yarın gerçekleşecek final müsabakalarında ilk 10'a giren isimler 14 Temmuz'daki Türkiye Finali'ne direkt katılım hakkı elde edecek. Parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan oluşturan yarışmanın şampiyonu, Redbull Art Of Motion'a katılma hakkı kazanacağı da açıklandı.

Bursa'daki yarışmayı kaçıranlar için G-SHOCK Touch Turkey Tour elemelerinin diğer etapları sırasıyla, 18-19 Mayıs Ankara, 22-23 Haziran İzmir ve 12-13 Temmuz İstanbul'da gerçekleşecek. Akmerkez, İstanbul etabının yanısıra 14 Temmuz'da gerçekleşecek olan Türkiye finaline de ev sahipliği yapacak.

G-SHOCK Touch Turkey Tour nedir?

Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinliklerden olan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen G-SHOCK Touch Turkey Tour, bir ebelemece oyununu konu alıyor. Aynı anda 2 kişinin, 144 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde olduğu yarışmada, sporcular 20 saniye içinde birbirini ebelemeye çalışıyor. Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışma, Bursa'nın yanı sıra Ankara, İzmir ve İstanbul'da olmak üzere toplamda dört farklı şehirde gerçekleşecek.