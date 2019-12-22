Gagavuzlar kurulu?un 25. y?l?n? Maltepe'de kutlad?

Moldova'dan 23 Aral?k 1994 tarihinde ba??ms?zl???n? ilan eden Gagavuz ?zerk Cumhuriyeti, kurulu?unun 25. y?l?n? Maltepe'de Belediye Ba?kan? Ali K?l?? ile Gagavuz yetkililerinin de kat?ld??? t?renle kutlad?. T?rende bir konu?ma yapan K?l??, ?S?n?rlar?m?z?n kilometrelerce ?tesinde ba??ms?zl?klar?na sahip ??kan soyda?lar?m?z Gagavuz T?rkleri'ni Maltepe'nin karde?li?i ile bulu?turmaktan onur duydum. Gagavuzya'n?n kurulu?unun 25. y?l d?n?m? kutlu olsun? dedi.

Gagavuzya ?zerk Cumhuriyeti'nun kurulu?unun 25. y?l?, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. T?rkan Saylan K?lt?r Merkezi'nde b?lgenin ?nl? sanat??lar?ndan Piotr Petkovi?, Kad?nca Halk Oyunlar? ve T?rk?leri Toplulu?u'nun konseri ve g?sterileri ile co?kuyla kutlard?. Kutlama t?renine ev sahibi Maltepe Belediye Ba?kan? Ali K?l??, Belediye Ba?kan Yard?mc?lar?, birim m?d?rleri ve Meclis ?yelerinin yan? s?ra, Moldova ?stanbul Ba?konsolosu Alexandru Prigorschi, Gagavuzya ?zek Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Halk Toplulu?u D?? ?li?kiler Dairesi Komisyonu Ba?kan? ve ?e?mek?y Milletvekili Ekaterina Jekova, Moldova Diaspora Ba?kan? ve Gagavuzya Derne?i Genel Sekreteri Sergey Manast?rl?, Gagavuzya ?zerk Cumhuriyeti ?e?mek?y Belediye Ba?kan? Sofiya Jecova, Gagavuzya ?zerk Cumhuriyeti Devlet Yetkilisi Vasilisa Veliksar ve T?rkiye'de ya?ayan ?ok say?da Gagavuz kat?ld?. Gagavuzya Ba?kan? ?rina Vlah videolu mesaj? ile halk? selamlarken, d?nyan?n ?e?itli ?lkelerinde ya?ayan Gagavuzlar da video ?zerinden ba??ms?zl?klar?n?n y?l d?n?m?yle ilgili birlik mesajlar? verdi.

T?renin a??l?? konu?malar?n?n ard?ndan s?z alan Maltepe Belediye Ba?kan? Ali K?l??, ?Ba??ms?zl???n? yeni elde etmi? Gagavuz halk?n?, karde?lerimizi, ?a?da? T?rk kad?n?n?n g?len y?z? T?rkan Saylan'?n ?at?s? alt?nda Maltepe halk? ad?na a??rlaman?n onurunu ve gururunu ya??yorum. Ho? geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dernek ba?kan?m?z Gagavuzya'n?n ba??ms?zl?k tarihinden ?rnekler verdi?inde bunun ne kadar zor bir s?reci gerektirdi?ini bir kere daha ??renme ?ans?m?z oldu. Ulu ?nderimiz Mustafa Kemal Atat?rk, ulusal Kurtulu? Sava??'ndan hemen sonra o d?nemli de?erli B?kre? B?y?kel?imiz Hamdullah Suphi Tanr??ver'e diyor ki, ?Nerede T?rk varsa Balkanlar'da, Orta Avrupa'da, Do?u Avrupa'da, onlara mutlaka ula??n.' O g?n ekilen tohumlarla bug?nk? dostlu?u peki?tirmenin mutlulu?unu ya??yoruz? dedi.

?T?rk varsa dostluk, bar?? ve sevgi var?

Bir damla kan akmadan elde edilen ba??ms?zl??a vurgu yapan K?l??, konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?:

?Nadir g?r?l?r ki d?nya tarihine bakt???m?zda, bir ?lke ba??ms?zl???n? ilan edecek ama bir damla kan akmayacak. O nedenle o g?nden bug?ne kadar Gagavuzya'n?n ba??ms?zl???na emek vermi?, m?cadele etmi?, al?n teri d?km??, y?llar?n? vermi? b?t?n liderlerinize ve Gagavuz halk?na ??kranlar?m?z? bor?lu oldu?umuzu ifade etmek istiyorum. Maltepe Belediyesi ?zellikle T?rkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? d???nda ya?ayan b?t?n karde?lerimize, T?rki Cumhuriyetlere, Balkanlar'da ya?ayan karde?lerimize her y?l ?e?itli etkinliklerde ve toplant?larda ev sahipli?i yap?yor. Bunu ben ve ?al??ma arkada?lar?m, inan?n samimiyetle ve y?rekten ger?ekle?tiriyor. ??nk? biz ?ok iyi biliyoruz ki, nerede bir T?rk ya??yorsa orada dostluk var, bar?? var, sevgi var. Bunun en b?y?k ?rne?ini bug?n Gagavuzlar g?steriyor. Hem belediyemiz ba?kan?m?z, hem dernek ba?kan?m?z konu?malar?n?n i?erisinde Gagavuzya s?n?rlar? d???nda ya?ayan sizlere ve diasporaya ?nemli g?revler d??t???n?, memleketinize, anavatan?n?za, baba vatan?n?za sahip ??kman?z?n alt?n? ?zellikle ?izerek vurgulad?lar. Ben de y?llarca, yakla??k bir 25 y?l Almanya'da ya?ad?m. Almanya'n?n hepsini bana verseler de T?rkiye'deki bir kuru yapra?a asla de?i?mezdim. T?rkiye ve Gagavuzya iki ayr? ?lke, bir tek millet. Dolay?s?yla g?nl?m?zde ?nce T?rkiye Cumhuriyet, K?br?s T?rkiye Cumhuriyeti ve Gagavuzya bir ??l? olu?turuyor?

K?l??, Atat?rk'?n ?Ya istiklal, ya ?l?m? ve ?Yurtta bar??, d?nyada bar??? s?zlerini hat?rlatarak, Gagavuzlara eski ?ngiltere Ba?bakan? Churchill'in bir s?z?n? ?rnek g?sterdi ve konu?mas?n? ??yle noktalad?:

?Asla vazge?meyin. Sak?n ola ki ba??ms?zl?ktan asla vazge?meyin. S?n?rlar?m?z?n kilometrelerce ?tesinde ba??ms?zl?klar?na sahip ??kan soyda?lar?m?z Gagavuz T?rkleri'ni Maltepe'nin karde?li?i ile bulu?turmaktan onur duydum. Gagavuzya'n?n kurulu?unun 25. y?l d?n?m? kutlu olsun.?

K?l??daro?lu'ndan mesaj

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??daro?lu, yo?un program? dolay?s?yla kat?lamad??? t?rene bir mesaj g?nderdi. K?l??daro?lu mesaj?nda ?unlar? s?yledi:

?Karadeniz bat?s?nda, Balkanlar'da ya?ayan Gagavuz karde?lerimizi ve akrabalar?n? Ankara'da ve ?stanbul'da bir araya getirmeniz her t?rl? takdire ?ayand?r. B?y?k ?nderimiz Mustafa Kemal Atat?rk'?n 1930'lu y?llarda Gagavuz karde?lerimize kitap ve ??retmen g?ndererek ba?latt??? ?al??malar, ?lkelerimiz aras?nda karde?lik ba?lar?n?n geli?tirilmesi y?n?nde bug?n de bizlere yol g?stermektedir. Gagavuz yerinin 25. kurulu? y?l?n? kutluyoruz.?

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faik ?ztrak da t?rene bir ?elenk g?nderdi. T?rende Moldova ?stanbul Ba?konsolosu Alexandru Prigorschi, Gagavuz Yeri Halk Toplulu?u D?? ?li?kiler Dairesi Komisyonu Ba?kan? ve ?e?mek?y Milletvekili Ekaterina Jekova, Gagavuzya ?zerk Cumhuriyeti ?e?mek?y Belediye Ba?kan? Sofiya Jecova ve Moldova Diaspora Ba?kan? ve Gagavuzya Derne?i Genel Sekreteri Sergey Manast?rl? da bir konu?ma yaparak Maltepe halk?na ve Belediye Ba?kan? Ali K?l??'a te?ekk?rlerini ilettiler. ?zellikle Manast?rl? konu?mas?nda Gagavuzlar?n da baba dedi?i T?rkiye'nin 9. Cumhurba?kan? S?leyman Demirel'in de ?Moldova'da Gaguzlar diye bir halk var, k???c?k ama halk. Onlar?n devletinin olmas? ?art? s?z?ne vurgu yaparak, T?rkiye'yi her zaman yanlar?ndan hissettiklerini s?yledi.

T?rende K?l??'a katk? ve desteklerinden ?t?r? hediye takdim edildi. Daha sonra b?lgenin ?nl? sanat??lar?ndan Piotr Petkovi?'in sevilen ?ark?lar? ile sahne ald? ve halk? co?turdu. Ellerinde Gagavuzya bayraklar?yla ?ark?lara e?lik eden Gagavuzlar, Kad?nca Halk Oyunlar? ve T?rk?leri Toplulu?u'nun birbirinden g?zel y?resel dans ve t?rk?leriyle ba??ms?zl?klar?n? kutlad?.