Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu

TRT Çocuk'ta yayınlanan Türk animasyonu Rafadan Tayfa'nın 3'üncü sinema filmi ‘Rafadan Tayfa: Galatik Tayfa' vizyona girdi. AKM'deki ilk gösterimi 2 bini aşkın kişi izledi.

Rafadan Tayfa'nın son sinema filmi Galaktik Tayfa, izleyiciyle buluştu. Filmin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) galasına 2 bini aşkın sinemasever katıldı. Galaktik Tayfa'nın ön gösterimi her yaştan izleyiciden tam not aldı. Dünya'da mahsur kalan uzaylı Zobi'nin Rafadan Tayfa ile macerasını konu edinen film, bugün 81 ilde gösterime giriyor. TRT ortak yapımı olan Galaktik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle izleyiciyle buluşuyor.

Bakanlar aileleri ile katıldı

Galaktik Tayfa'nın galası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen AKM'de yapıldı. 2 bin 40 kişilik Türk Telekom Opera Salonu'ndaki galaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank, çocukları Elif Reyyan, İlhan Yahya ve Ayşe Betül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşi Pervin Ersoy ve çocukları Aslan Can ile Mehmet Reşat ile beraber geldi. Galaya, filmin ortak yapımcısı olan TRT'nin Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Teknoloji ve siyaset dünyasından tanınmış isimler

Filmin ön gösterimi; kültür, sanat, teknoloji ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti milletvekilleri Mahir Ünal, Kenan Sofuoğlu, Serkan Bayram, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu galada yer aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sanatçılar Günseli Kato, Bekir Aksoy, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Bilimler Akadesimi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de geceye renk kattılar.

Konuklar kırmızı halından yürüyerek filmin gösterileceği Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'na geçti. Rafadan Tayfa'nın sahne gösterilerinde yer alan Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert karakterlerinin maskotları da galaya gelenleri karşıladı.

''Teknoloji ve uzay ateşini yakacağız''

Film gösterimi öncesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rafadan Tayfa'nın Türkiye'nin bir markası olduğuna işaret ederek, “Teknoloji ateşini, uzay ateşini çocuklarımızın gönlünde yakmayı başaracağız. O çocuklarımız da çok başarılı işlere imza atacak” dedi. Bakan Varank'ın oğlu İlhan Yahya “Heyecanlıyım, en çok ‘Akın' karakterini seviyorum” ifadelerini kullandı.

''Kültürümüzü dünyaya tanıtacağız''

Galanın açılışında konuşan Bakan Varank, filmin yapımcısı İsmail Fidan ile istişareleri sonucunda Teknolojik Tayfa fikrinin ortaya çıktığını anlatarak, “Dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar size Türk dizilerini izlediklerini söylüyor. Şu anda Türkiye'de oyun sektöründe gençlerimizin kurduğu girişimler dünyada çok başarılı işlere imza atıyor. Animasyon sektöründe de biz geleceğimizin parlak olduğuna inanıyoruz. Bunun gibi yapımlarla ekonomik anlamda Türkiye'ye katkı sağlayacağız ama aynı zamanda kendimizi ve kültürümüzü dünyaya çok daha güzel bir şekilde tanıtacağız” dedi.

5 milyon ile rekor kıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Türkiye'nin Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olduğunu söyledi. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ersoy, “İlki 2 milyondan fazla izleyici almıştı, ikincisi Göbeklitepe bizim tarihi yerlerimizi tanıtması açısından da çok çok önemli, 3,5 milyondan fazla bir izleyici almıştı. İnşallah Galaktik Tayfa ile 5 milyonu geçeceğiz, rekor kıracağız” dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT Çocuk kanalının en sevilen animasyonlardan birini daha beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “TRT Çocuk, ilk kurulduğu günden bu yana Türkiye'de animasyon sektörünün lokomotifi olarak hareket ediyor ve bu alanda öncü rolünü oynuyor. Ebeveynler biliyorlar ki aslında TRT içeriklerini pedagoglarla ve çocuk gelişim uzmanlarıyla üretiyor. Aileler biliyor ki, çocuk söz konusu olduğunda TRT, emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap olduğunun bilincinde hareket ediyor. Böylelikle TRT ve TRT Çocuk özelinde aileler arasında çok güçlü bir güven ilişkisi inşa ediyor” ifadelerini kullandı.

''3 Kuşağa hitap ediyor''

Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan ise Türkiye'de ilk kez bir sinema filminin 81 ilde aynı anda vizyona gireceğini kaydederek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın muazzam destekleri oldu. Rafadan Tayfa sadece arkadaşlarımızın değil anne ve babalarının dede ve ninelerin yani 3 kuşağın çok keyifli vakit geçireceği bir film” diye konuştu.

“CZN Burak” olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, “Ben daha önce denk gelmiştim, çok beğenmiştim. Milli bir proje, gurur duyuyoruz.” dedi. Dünya Şampiyonu milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da oğlu Zayn ile birlikte galaya geldi. Sofuoğlu, “Bizim özümüze uygun karakterlerin çocuklar için sembol olması ve bizim özümüzü anlatan bir yapısı olması hoşuma gitti” değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Mahir Ünal: ''Rol model olacak''

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Çocuklara rol model oluşturacak kahramanlara çok ihtiyacımız var” ifadesini kullanırken Ünal'ın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Selçuk da “Galaktik Tayfa'yı çok merak ediyorum, en çok Akın karakterini seviyorum” dedi.

''Türkiye yüzyılına bu yakışır''

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Sanayi ve teknoloji ile kültür ve turizm iş birliği yapınca bambaşka bir zenginlik oluştu. Türkiye Yüzyılı'na da bu yakışır” yorumunu yaptı. Beşiktaşlı futbolcu Atiba da oğlu ve kızıyla galaya katıldı. Atiba, “Çocuklarım için çok heyecanlıyım. Filmi izlemeyi dört gözle bekliyorum” derken oğlu ve kızı da çok heyecanlı olduklarını söyledi.

81 ilde Galaktik Tayfa heyecanı

Galaktik Tayfa, bugün 81 ilde beyaz perdeye yansıyor. Aktif sinema salonu bulunmayan Sinop ve Ardahan gibi illerde kültür merkezleri gibi uygun mekanlara özel DCP sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde 81 ildeki çocuklar, aynı gün Galaktik Tayfa heyecanına ortak olacak.

9 ülkede gösterimde

İlk ikisi yurt dışında da büyük ilgiyle karşılanan serinin üçüncü filmi, 5 Ocak'ta Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan'da vizyona girdi. Film, 13 Ocak'ta da Fransa'da gösterime sunulacak.

Seyirci rekoru hedefleniyor

Serisinin ilk sinema filmi ‘Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' 2 milyonun üzerinde ikinci film ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe' de yaklaşık 3,5 milyon seyirciye ulaştı. Galaktik Tayfa ilk iki film gibi birçok salonda kapalı gişe oynayarak öncüllerinin seyirci rekorunu kırmayı hedefliyor.

Filmin kitabı da raflarda yerini aldı

Film ile eş zamanlı olarak hikayenin anlatıldığı Galaktik Tayfa kitabı da raflardaki yerini aldı. Ozan Çivit'in yazdığı kitap, filmin galasına gelen seyircilere özel olarak ücretsiz hediye edildi.

İSF Studios'un 3 yıldır üzerinde çalıştığı Galaktik Tayfa'da 100 kişilik bir ekip görev aldı. Filme uzaylı Zobi'nin yanı sıra Karadenizli ve Egeli iki karakter de eklendi. Zobi ve iki yeni karakter, galayı izleyen çocukların büyük beğenisini kazandı.

Teknolojik tayfa

9 yıldır TRT Çocuk ekranlarında yer alan çizgi dizi Rafadan Tayfa, sinema filmlerinin yanı sıra sahne gösterileriyle de çocukların büyük beğenisini kazandı. Rafadan Tayfa'nın son sahne gösterisi Teknolojik Tayfa, geçen yaz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TRT Çocuk, İSF Studios ve yerel yönetimlerin katkılarıyla hayata geçirildi. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa, her yaştan coşkulu, heyecanlı bir seyirci topluluğuna karşı Türkiye'nin dört bir yanında sahnelendi.

Geçmişin birikiminin geleceğe aktarılması felsefesi işlendi

Teknolojik Tayfa, TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Samsun'da da geleceğin bilim insanlarıyla buluştu. Otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin öneminin vurgulandığı gösterilerde, geçmişin birikiminin geleceğe aktarılması felsefesi işlendi.

Galaktik Tayfa konusu

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, Dünya yörüngesine yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve dünyada gündem olur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanır, sayısız teori ortaya atılır. Bu arada Hayri de şöhret basamaklarını tırmanmaya başlar. Hayri'nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; geminin sahibi olan uzaylının Gizemli ve sevimli uzaylı, Hayri'yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek için bir maceraya girişirken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir.

TRT Çocuk ekranlarının en beğenilen çizgi filmi Rafadan Tayfa ve sinema versiyonları, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu İSF Studios'da üretiliyor. Ankara'da bulunan İSF Studios, ileri düzey animasyon ve prodüksiyon işleri başta olmak üzere dijital sanatlar alanında çalışmalar yürütüyor. Animasyon stüdyosu, Türk kültürüne uygun çizgi filmleriyle dikkat çekiyor.