Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100'üncü yıl konvoyu

yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD),bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik havadan da görüntülendi.

Milli Mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'ta Samsun'dan başlatılmasının 100. Yılında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi. Konvoy oluşturan üyeler, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar yarım asrı devirmiş ve bir döneme damga vurmuş araçların çeşitli modellerinden oluşan klasik araçları, Galata Köprüsü'nden, Dolmabahçe'ye doğru hareket ettirdi.

Klasik araç konvoyu havadan görüntülendi

Dolmabahçe Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri tarafından saygı duruşunun gerçekleştirilmesinin ardından konvoy, sahil yolunu takip ederek Beşiktaş üzerinden Sarıyer yönüne doğru hareket etti. Klasik araç konvoyu, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik havadan da görüntülendi.

“Atatürk'e minnet borcumu ve sevgimi bu şekilde yaşamış oluyorum”

Sunay Çapkan, “Bugün benim için çok özel. Ben bu klasikçi bir kadın olarak etkinliklere 2-3 senedir katılıyorum. Atatürk'e minnet borcumu ve sevgimi bu şekilde yaşamış oluyorum. Bu memlekette bu ilkelere sahip çıkmamız lazım. Elimden geldiği kadar bu etkinliklere katılıyorum. Benim birde 1966 model aracım var. Onunla da katılmıştım bu da Türk klasik aracım. Bu tür etkinliklerde mutluluk hormonlarım uçuyor. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Herkesi çağırıp, davet ediyoruz. Kadın olarak bunu yapabildiğimden ötürü kendimle gurur duyuyorum” dedi.