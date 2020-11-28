Galata Köprüsünde korona virüse olta attılar

İstanbul'da olta balıkçılarının buluşma noktası olan Galata Köprüsü hınça hınç doldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı köprüye polis müdahale etti. Bir polis memuru, “5 dakika sonra kurallara uymayanlara ceza yazacağım” diye vatandaşları uyarırken denetimlerde mesafe ve maske kuralına ısrarla uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs vakalarının her geçen gün biraz daha arttığı İstanbul'da olta balıkçıları, Galata Köprüsünü doldurdu. Cuma akşamını fırsat bilen balıkçılar, yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi oltalarını denize attı. Devriye atan Fatih ilçesi Polis Ekipleri duruma müdahale etti. Vatandaşları sık sık uyaran polisler, aranızda bir metre bile yok, mesafenizi koruyun yoksa 5 dakika sonra ceza yiyeceksiniz” diye uyarılarda bulundu. Bu uyarıları dinlemeyen 7 olta balıkçısına hıfzıssıhha kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı. Artan vaka sayılarına rağmen uyarıları umursamayan balıkçıların pişkinliği ise pes dedirtti.