Galata Kulesi kadına şiddete karşı turuncuya büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” nedeniyle, Galata Kulesi'ni 24-26 Kasım günleri arasında şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” nedeniyle, Galata Kulesi'ni 24-26 Kasım günleri arasında şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatıyor. Akşam saatlerinden itibaren Galata Kulesinin ışıklandırma renkleri turuncu oldu. Galata Kulesine gelen yerli ve yabancı turistler kulenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.