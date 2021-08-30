Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ışık gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğinde Galata Kulesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğinde Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılına özel Galata Kulesi'nde ışık gösterisi düzenlendi. Ay yıldızlı bayrakla başlayan gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde Zafer Bayramı'na giden süreç anlatıldı. Kule önünde toplanan vatandaşlar ışık gösterisini büyük ilgiyle izledi.