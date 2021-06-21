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Galata Kulesi'ndeki intihar teşebbüsü kamerada

Beyoğlu’nda bir gencin Galata Kulesi’nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bir gencin Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.


Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'ne öğle saatlerinde gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atlamıştı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralanmıştı. Gencin atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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