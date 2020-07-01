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Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi

İstanbul’un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü’ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi.

İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nin müze olacağını açıklamıştı. Kulenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan restorasyon çalışmasının yaklaşık 2.5 ayda bitmesi planlanıyor. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti. Yapılan çalışma havadan görüntülendi. Görüntülerde, iskelenin bir bölümün kurulduğu görüldü.

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