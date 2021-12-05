İstanbul Beyoğlu'nda 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü dolayısıyla Galata Meydanı'nı kahve kokusu sardı.

Beyoğlu'nda 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü dolayısıyla Galata Meydanı'nı kahve kokusu sardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü kapsamında 40 yıl hatırı bulunan kahvesini Galata Kulesi'nin önünde yudumladı. Başkan Yıldız, 5 Aralık'ın aynı zamanda kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olmasını da hatırlatarak bu iki önemli günün birleştirilmesine ve daha güzel şekilde kutlanması gerektiğine vurgu yaptı.

5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü'nde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Tarihi Galata Kulesi'nde tarihi Türk kahvemizi tanıtmak üzere kahvenin 40 yıl hatırı var bu bilinsin istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar tabii Beyoğlu Belediyesi olarak da şahsım olarak da bu kahvenin tanıtılması ve bugünün Dünya Türk Kahve Günü olarak bilinmesi için yoğun bir gayret var. Hep birlikte aslında buna ön ayak olmalı ve destek vermeliyiz. Bugün Galata Kulesi'nin önünden Türk kahvemiz elimizde ve bütün dünyaya Türk kahvesinin barış, esenlik, huzur ve sağlık getiren yönünü anlatmak üzere ve hatıra olan yönünü işaret etmek üzere buradayız. Elbette Türk kültürünün önemli bir parçası kahvemiz. Tabii dünyada önemli de bir gün aslında. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının da verildiği bir gün. Belki birleştirilirse çokça farklı olabilir, aynı gün iki kutlamayla, hanımefendilerle birlikte, tüm kadınlarla beraber. Kutlu olsun diyorum” açıklamasında bulundu.