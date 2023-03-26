Galata'da “pes” dedirten görüntüler: Hastane yolunu kesip halay çektiler

Galata Kulesi Meydanı'nda bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Pes dedirten o anlar kameralara yansırken, dakikalarca yolu kapatan magandalar sürücülerin kornalı tepkisi sonucu araçlarına binip ayrıldı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, ardından meydanda halay çekmeye başladı. Yüksek sesli müzik eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Grup kendi salonlarındaymış gibi oynadı”

Olaya tepki gösteren semt sakinlerinden Mete Yasin Demirok, “Burası aynı zamanda hastane yoludur. Bu sebeple bu yolda trafiğin durmaması gerekiyor. Grup buraya geldi ve hiçbir şey yokmuş, kendi salonlarındaymış gibi oynadı. Bu sıkıntıları biz devamlı olarak yaşıyoruz. Adamlar hiçbir şeyi umursamadan aracı yol ortasına çekip, müziği açarak halay çekebiliyorlar” dedi.