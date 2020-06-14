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Galatasaray 10 maç sonra kaybetti

Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig’de 10 maç sonra 3 puan kaybetti.

Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra 3 puan kaybetti.


Süper Lig'de ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmemezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu istatistiğini Rize deplasmanında bıraktı. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde ligde en son yine bir deplasman müsabakasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuş, daha sonra oynadığı 10 mücadelede de 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

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