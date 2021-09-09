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Galatasaray 11 futbolcu transfer etti

Galatasaray yaz transfer döneminde 6’sı yabancı, 5’i de Türk olmak üzere toplam 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Galatasaray yaz transfer döneminde 6'sı yabancı, 5'i de Türk olmak üzere toplam 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılıların transfer ettiği 11 futbolcunun yaş ortalaması ise 24 olarak dikkat çekti.


Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayan Galatasaray bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas seçimden sonra ilk iş olarak Teknik Direktör Fatih Terim ile yeniden anlaştı. Bundan sonra Aslan'da transfer sürecindeki hareketlilik artarak devam etti.


Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılarda bu 11 futbolcunun 6'sı yabancı, 5'i de yerli oldu. Cimbom ilk olarak kadrosuna Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü dahil etti. Transferin son gününde ise Gustavo Assunçao takıma katıldı.



Transferlerin yaş ortalaması 24


Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi.


Aslan sadece 1 tane 30 yaş ve üzerinde futbolcuyu transfer etti. Cimbom, 3 tane 21, 2'şer tane 22, 23 ve 28, 1'er tane de 24 ve 31 yaşında futbolcuyu aldı. Galatasaray'ın bu sene yaptığı transferlerin yaş ortalaması ise 24 oldu.



11 futbolcunun 2'si kiralık


Geçtiğimiz transfer dönemlerine göre Galatasaray bu dönemde kiralık futbolculara ağırlık vermedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak transfer etti.



Radamel Falcao takımdan ayrıldı


Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao ve Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Martin Linnes, Ryan Donk ve Şener Özbayraklı ile de yola devam edilmedi.



12 isim kiralık olarak gitti


Galatasaray'da 12 futbolcu kiralık olarak bir başka takıma transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Okan Kocuk, Ozornwafor, Emin Bayram ve Emre Taşdemir bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Ayrıca birçok genç futbolcu da tecrübe kazanması için kiralık olarak gitti.


Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Etebo ve Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmedi.


Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcular şöyle:



Gustavo Assunçao (21) - Famalicao


Halil Dervişoğlu (22) - Brentford


Olimpiu Morutan (22) - FCSB


Victor Nelsson (23) - FC Copenhagen


Berkan Kutlu (23) - Alanyaspor


Patrick van Aanholt (31) - Crystal Palace


Sacha Boey (21) - Rennes


Alexandru Cicaldau (24) - Universitatea Craiova


Barış Alper Yılmaz (21) - Ankara Keçiörengücü


Alpaslan Öztürk (28) - Göztepe


Aytaç Kara (28) - Kasımpaşa



Takımdan ayrılan isimler ise şu şekilde:


Emre Akbaba (29) - Alanyaspor - Kiralık


Yunus Akgün (21) - Adana Demirspor - Kiralık


Radamel Falcao (35) - Serbest - Rayo Vallecano


Jesse Sekidika (25) - Oud-Heverlee Leuven - Kiralık


Ryan Donk (35) - Serbest - Kasımpaşa


Emre Taşdemir (26) - Giresunspor - Kiralık


Valentine Ozornwafor (22) - RSC Charleroi - Kiralık


Abdussamed Karnucu (21) - Tarsus İdman Yurdu - Kiralık


Süleyman Luş (20) - Bandırmaspor - Kiralık


Gökay Güney (22) - Bandırmaspor - Kiralık


Erkan Süer (20) - Uşakspor - Kiralık


Emin Bayram (18) - Boluspor - Kiralık


Ali Yavuz Kol (20) - Ankara Keçiörengücü - Kiralık


Jimmy Durmaz (32) - Serbest - Fatih Karagümrük


Okan Kocuk (26) - Giresunspor - Kiralık


Martin Linnes (29) - Serbest - Molde


Şener Özbayraklı (31) - Serbest - Medipol Başakşehir

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