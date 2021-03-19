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Galatasaray 17 yıl sonra evinde Rizespor'a yenildi

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’a 17 yıl sonra mağlup oldu.

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 17 yıl sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine evinde en son 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig müsabakasında kaybetmişti.


Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom Rizespor'a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

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