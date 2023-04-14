Galatasaray, 2. kez Kayserispor'u 6-0 mağlup etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde Kayserispor'u 6-0 mağlup ederken, rakibini 2. kez aynı skorla yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. İstanbul ekibi böylece Kayseri temsilcisini, rekabette 2. kez aynı skorla yendi. Daha önce 19 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da oynanan Süper Lig müsabakasında Galatasaray sahadan yine 6-0'lık skorla galip ayrılmıştı.