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Galatasaray, 23. kez kupada finale kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final’de Yeni Malatyaspor’u geçen Galatasaray, 23.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor'u geçen Galatasaray, 23. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 22 finalde müzesine 17 kupa götürdü.


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu. Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.

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