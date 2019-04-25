Galatasaray, 23. kez kupada finale kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor'u geçen Galatasaray, 23. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 22 finalde müzesine 17 kupa götürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu. Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.