İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor'u yenemiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 5.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında mağlup olduğu Alanyaspor'u bu maçla birlikte son 3 resmi karşılaşmada da yenemedi. Turuncu-yeşilliler, sarı-kırmızılıları 3 maçta da mağlup etti.


Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Aslan evinde rakibini yine yenemedi. Alanyaspor ikisi Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda yenmeyi başardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.