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Galatasaray, 4 maç sonra evinde kazandı

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig’de 4 maç sonra sahasında 3 puan aldı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'de 4 maç sonra sahasında 3 puan aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece evindeki kötü seriyi de bitirdi. Bu mücadele öncesinde son olarak sahasında Antalyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamamıştı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kalmıştı.

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