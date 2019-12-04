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Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1’er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti. Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı. Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi.


Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

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