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Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 4. maçında da puan kaybetti.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-2 berabere ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Ligde en son 11. haftada Gaziantep FK'yı mağlup eden Aslan daha sonra Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalırken, Fenerbahçe'ye de mağlup olmuştu.


Galatasaray, Altay maçıyla birlikte Süper Lig'deki üst üste 4. maçında da puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak.

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