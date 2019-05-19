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Galatasaray 9 isim ilk kez şampiyonluğu tattı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda 22.

şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray takımında 9 futbolcu ilk kez şampiyon olmanın heyecanını yaşadı.


Evinde Medipol Başakşehir'i 2-1'le geçerek 22. şampiyonluğunu ligin bitimine 1 hafta kala ilan eden Galatasaray'da 9 futbolcu kariyerlerindeki ilk şampiyonluğu tattı. Sarı-kırmızılı takımda, Luyindama, Diagne, Marcao, Muğdat Çelik, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, kariyerlerinde ilk defa şampiyonluk sevincini yaşadı.

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