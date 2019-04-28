Galatasaray, A. Konyaspor hazırlıklarını tamamlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da ait özel bir uçuşla Konya'ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."