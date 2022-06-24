Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı

Galatasaray, Konyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakçı ile anlaşma sağladı. Cimbom'un 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.