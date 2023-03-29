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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.


Sarı-kırmızılılarda dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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