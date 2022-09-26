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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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