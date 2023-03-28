Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.