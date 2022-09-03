Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray Adası'na dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir camın kırıldığı belirtildi.

Galatasaray Adası'nda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı yaşandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilirken, olayda adanın çevresindeki camlardan birinin kırıldığı belirtildi. Yaşanan bu konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığı açıkladı.