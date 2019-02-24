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Galatasaray-Akhisarspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Duran yer alacak.

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